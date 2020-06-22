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22.06.2020 - 14:38 | | DHA

MSB: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, çok sayıda tüfek ve sigara ele geçirildiğini duyurdu.

MSB: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok" notuyla yapılan açıklamada, "Hakkâri, Van ve Iğdır hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; piyasa değeri 534 bin 240 TL olan ilaç, 7 bin 131 paket sigara, 200 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 100 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi" denildi.

MSB: Hudut kartallarımızdan kaçakçılara geçit yok

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