20.05.2020 - 11:39 |
MSB: İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Türkiye -Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.