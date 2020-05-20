MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
ABONE OL
20.05.2020 - 11:39 |

MSB: İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiği bildirildi.

MSB: İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Türkiye -Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi" denildi.

MSB: İdlibde 12inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlibde 12inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlibde 12inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB: İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'de 12'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma izni başladı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak/sona erecek?

0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma izni başladı mı? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak/sona erecek?

Sıradaki Haber