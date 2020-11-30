MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB paylaştı! METİ ve PMKİ timleri eğitim verecek
ABONE OL
30.11.2020 - 17:58 | | DHA

MSB paylaştı! METİ ve PMKİ timleri eğitim verecek

Milli Savunma Bakanlığı, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) ve Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan Ordusuna destek sağlamaya başladığını açıkladı.

MSB paylaştı! METİ ve PMKİ timleri eğitim verecek

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek" denildi.

MSB paylaştı METİ ve PMKİ timleri eğitim verecek

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyahat yasağı geldi mi? Seyahat yasağı olan şehirler - ülkeler belirlendi mi?

Seyahat yasağı geldi mi? Seyahat yasağı olan şehirler - ülkeler belirlendi mi?

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Devletten 500 lira ve...

Yeni yasaklar için karar günü!

Yeni yasaklar için karar günü!

Koronavirüse karşı yeni tedbirler neler? Yasak saatleri ve günleri arttı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler neler? Yasak saatleri ve günleri arttı mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet