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29.02.2020 - 21:39 | | AA

MSB paylaştı! Rejim hedefleri böyle vuruldu

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerinin başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini bildirdi.

MSB paylaştı! Rejim hedefleri böyle vuruldu

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı paylaşımda, "Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!" sözlerine yer verdi.

Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın mesajı ile birlikte şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi. Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

MSB paylaştı Rejim hedefleri böyle vuruldu

MSB paylaştı Rejim hedefleri böyle vuruldu

MSB paylaştı Rejim hedefleri böyle vuruldu

MSB paylaştı Rejim hedefleri böyle vuruldu

MSB paylaştı Rejim hedefleri böyle vuruldu

MSB paylaştı Rejim hedefleri böyle vuruldu

MSB paylaştı Rejim hedefleri böyle vuruldu

 

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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