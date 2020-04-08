08.04.2020 - 18:31 |
MSB paylaştı: Yardım uçağı Kosova'ya ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı, corona virüsle mücadele için kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağın Kosova'ya ulaştığını bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağımız Kosova’ya ulaştı. Uçağımızı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçimiz Çağrı Sakar karşıladı.