MSB: PKK/YPG, Tel Abyad'da 3 masum sivili katletti

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesinde masum sivillere yÃ¶nelik insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. TerÃ¶ristler, Tel Abyad ÅŸehir merkezinde patlattÄ±klarÄ± bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladÄ±. YaralÄ±lar, AkÃ§akale Devlet Hastanesine sevk edildi" denildi.

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