26.01.2021 - 12:28 | | DHA
MSB: PKK/YPG, Tel Abyad'da 3 masum sivili katletti
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesinde sivillere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±nda 3 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 2 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG, BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± bÃ¶lgesinde masum sivillere yÃ¶nelik insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bir saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. TerÃ¶ristler, Tel Abyad ÅŸehir merkezinde patlattÄ±klarÄ± bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladÄ±. YaralÄ±lar, AkÃ§akale Devlet Hastanesine sevk edildi" denildi.
Â