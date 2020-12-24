MSB tarihi fotoğrafları paylaştı! 1915 Sarıkamış...

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sarıkamış Harekatı’na katılan askerlerin karla kaplı dağlarda kayak takımlarıyla görüldüğü 4 fotoğraf yer aldı.
Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.
Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.