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23.12.2020 - 15:04 | | DHA

MSB: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini açıkladı.

MSB: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkânına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı" denildi.

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