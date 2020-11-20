MSB: Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden, imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından Azerbaycan ordusunun şehre girmesine ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da Ezan sesi duyuldu. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayın/EYP'leri tespit ve imha çalışmalarına başladı. Ağdam, her şeyiyle güvenli hale getirilecek." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği anların bulunduğu videoda, askerlerin kentte arama tarama faaliyetleri yaptığı görülüyor.

Ayrıca videoda, askerlerin, minaresine Azerbaycan bayrağı asılan kentteki bir caminin çevresini temizlediği ve camiden ezan okunulan anlar yer alıyor.