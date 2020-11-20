MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu
ABONE OL
20.11.2020 - 20:59 | | AA

MSB: Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu." ifadeleri kullanıldı.

MSB: Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden, imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından Azerbaycan ordusunun şehre girmesine ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da Ezan sesi duyuldu. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayın/EYP'leri tespit ve imha çalışmalarına başladı. Ağdam, her şeyiyle güvenli hale getirilecek." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği anların bulunduğu videoda, askerlerin kentte arama tarama faaliyetleri yaptığı görülüyor.

Ayrıca videoda, askerlerin, minaresine Azerbaycan bayrağı asılan kentteki bir caminin çevresini temizlediği ve camiden ezan okunulan anlar yer alıyor.

D-100 karayolunda sığırcık ölümleriSakarya'nın Hendek ilçesinde, 50 civarında sığırcık kuşu D- 100 karayolunda ölü ve yaralı bulundu. Hendek'te kuşları kurtarmak için kendisini yola atan Kenan Esenboğa o anlattı anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA!! Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler, kimleri kapsıyor?

SON DAKİKA!! Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler, kimleri kapsıyor?

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

SON DAKİKA!! Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı, saatleri neler, ne zaman başlıyor? Hafta sonu dışarı çıkma yasağı saat kaçta olacak?

SON DAKİKA!! Sokağa çıkma yasağı bu akşam var mı, saatleri neler, ne zaman başlıyor? Hafta sonu dışarı çıkma yasağı saat kaçta olacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet