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26.07.2020 - 15:10 | | milliyet.com.tr

Son dakika...MSB'den çok sert tepki: Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika çok sert açıklama geldi.

Son dakika...MSB'den çok sert tepki: Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.

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Son dakika...MSBden çok sert tepki: Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

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