26.07.2020 - 15:10 | | milliyet.com.tr
Son dakika...MSB'den çok sert tepki: Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır
Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika çok sert açıklama geldi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.