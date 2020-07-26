Son dakika...MSB'den çok sert tepki: Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı’nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır.