MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB'den Diyarbakır'da şehit olan Uzman Jandarma Yaman için başsağlığı mesajı
ABONE OL
18.07.2020 - 18:58 | | AA

MSB'den Diyarbakır'da şehit olan Uzman Jandarma Yaman için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Uzman Jandarma 5. Kademeli Çavuş Alper Yaman için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'den Diyarbakır'da şehit olan Uzman Jandarma Yaman için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.

MSBden Diyarbakırda şehit olan Uzman Jandarma Yaman için başsağlığı mesajı


Zincirleme kazada hayatını kaybetti, şehit kardeşinin yanına defnedildiSakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe (38), Karabük'ün Eflani ilçesinde, 15 Temmuz şehidi kardeşi Barış Efe'nin mezarı yanında toprağa verildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Korku dolu gözlerle izlediler! Aydın dağları alevlere teslim oldu

Korku dolu gözlerle izlediler! Aydın dağları alevlere teslim oldu

Sıradaki Haber