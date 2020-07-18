MSB'den Diyarbakır'da şehit olan Uzman Jandarma Yaman için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken çıkmış olduğu operasyonda rahatsızlanarak şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.







