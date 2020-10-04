Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Halkla Ä°liÅŸkiler TanÄ±tÄ±m SubayÄ± Deniz Yarbay Åžebnem Aktop, "UluslararasÄ± hukukun aÃ§Ä±k ihlali olan ve sivil kayÄ±plara yol aÃ§an Ermeni saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz.ÂErmenistan derhal saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmalÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirdiÄŸi paralÄ± askerleri, terÃ¶ristleri geri gÃ¶ndermeli ve iÅŸgal ettiÄŸi Azerbaycan topraklarÄ±nÄ± derhal terk etmelidir" dedi.

MSB BasÄ±n Halkla Ä°liÅŸkiler TanÄ±tÄ±m SubayÄ± Deniz Yarbay Åžebnem Aktop, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Azerbaycan topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini iÅŸgal eden Ermenistan'Ä±n 12 Temmuz ve 21 EylÃ¼l'de Tovuz'daki saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan, 27 EylÃ¼l'de tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde ateÅŸkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerini ve yerleÅŸim yerlerini aÄŸÄ±r silahlarla yoÄŸun ateÅŸ altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ã‡ocuk, kadÄ±n, yaÅŸlÄ± demeden HocalÄ±'da katliam yapan Ermenistan'Ä±n 30 yÄ±l Ã¶nce aynÄ± ÅŸekilde bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve huzurun tesisine engel olduÄŸunu belirten Aktop, "UluslararasÄ± hukukun aÃ§Ä±k ihlali olan ve sivil kayÄ±plara yol aÃ§an Ermeni saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz.Â Ermenistan derhal saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± durdurmalÄ±, Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirdiÄŸi paralÄ± askerleri, terÃ¶ristleri geri gÃ¶ndermeli ve iÅŸgal ettiÄŸi Azerbaycan topraklarÄ±nÄ± derhal terk etmelidir. Masum sivilleri hedef alan Ermeni terÃ¶ristlerle iÅŸbirliÄŸi yapan PKK-YPG'li terÃ¶ristler, derhÃ¢l bÃ¶lgeyi terk etmelidir. Aksi takdirde her zaman olduÄŸu gibi yine hÃ¼srana uÄŸrayacaklardÄ±r. Ermenistan'Ä±n kendisine karÅŸÄ± TÃ¼rk uÃ§aklarÄ± ile Ä°HA/SÄ°HA'larÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair hiÃ§bir kanÄ±ta dayanmayan mesnetsiz iddialarÄ±, gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. Nitekim, bu iddialar kendi destekÃ§ileri hariÃ§ kimse tarafÄ±ndan ciddiye alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yanÄ±nda Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri; kendi baÅŸÄ±na zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, iÅŸgal altÄ±ndaki Ã¶z topraklarÄ±nÄ± kurtaracak azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸa sahip olduÄŸunu geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tÃ¼m dÃ¼nyaya gÃ¶stermiÅŸtir. TÃ¼m imkÃ¢nlarÄ±mÄ±zla,Â halkÄ±nÄ± ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±nÄ± kullanan,Â kendi Ã¶z topraklarÄ±nÄ± geri kazanma mÃ¼cadelesi veren Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼ kardeÅŸlerimizin bundan Ã¶nce olduÄŸu gibi, bundan sonra da yanÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ermenistan'Ä±n saldÄ±rÄ±larÄ±nda ÅŸehit olan Azerbaycan TÃ¼rkÃ¼ kardeÅŸlerimize Allah'tan rahmet, tÃ¼m Azerbaycan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz" dedi.

'953 TERÃ–RÄ°ST ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°'

Aktop, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin TÃ¼rkiye'nin ve milletin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak maksadÄ±yla, yurt iÃ§erisinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Bu kapsamda Irak Kuzeyinde PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyonlarÄ±mÄ±z devam etmektedir. TÃ¼m komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu gibi Irak'Ä±n da toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±lÄ±yÄ±z. Ancak, Irak'tan Ã¼lkemize yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± konusunda da kararlÄ±yÄ±z. AmacÄ±mÄ±z bÃ¶lgedeki terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek ve sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸimizi saÄŸlamaktÄ±r. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik icra edilen baÅŸarÄ±lÄ± operasyonlar neticesinde 128'i EylÃ¼l ayÄ± iÃ§erisinde olmak Ã¼zere 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren 953 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Irak'Ä±n Kuzeyi'nde icra edilen PenÃ§e operasyonlarÄ± sonucunda; bugÃ¼ne kadar 347 adet Ã§eÅŸitli cins/Ã§apta silah ve bu silahlara ait 133 bin mÃ¼himmat ele geÃ§irilmiÅŸ, 703 adet mayÄ±n/EYP tespit ve imha edilmiÅŸ, 823 adet maÄŸara/sÄ±ÄŸÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirilmiÅŸtir. Son dÃ¶nemde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim olan ve Ã¶rgÃ¼tten kaÃ§an terÃ¶ristlerin sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmektedir. MÃ¼teakip dÃ¶nemde kazanÄ±lan alan hÃ¢kimiyetini sÃ¼rdÃ¼rmek ve hudut emniyetini ileriden saÄŸlamak maksadÄ±yla en son terÃ¶rist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlÄ±lÄ±kla devam edilecektir" diye konuÅŸtu. Aktop, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã§ok sayÄ±da malzemenin ele geÃ§irilerek etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DOÄžU AKDENÄ°Z

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Karadeniz'de, Ege'de, DoÄŸu Akdeniz'de TÃ¼rkiye'nin ve Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, KÄ±brÄ±s AdasÄ±'nda uluslararasÄ± garanti ve ittifak antlaÅŸmalarÄ± doÄŸrultusunda barÄ±ÅŸ ve gÃ¼venliÄŸin teminatÄ± olmaya devam edeceÄŸini vurgulayan Aktop, "TÃ¼rkiye-Yunanistan Heyetleri arasÄ±nda DoÄŸu Akdeniz'de Askeri Ã‡atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k Ã–nlemlerinin Belirlenmesi maksadÄ±yla EylÃ¼l ayÄ± iÃ§erisinde NATO Askeri Komite BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda altÄ± toplantÄ± icra edilmiÅŸtir. ToplantÄ±lar sonucunda 'genel ilkelerde' ortak anlayÄ±ÅŸa varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DoÄŸu Akdeniz'deki gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± ve iÅŸbirliÄŸine yÃ¶nelik olarak baÅŸta NATO olmak Ã¼zere yapÄ±lan giriÅŸimleri olumlu bulmakla birlikte; DoÄŸu Akdeniz'de, kÄ±ta sahanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunmasÄ±; deniz yetki alanlarÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka uygun olarak, hakÃ§a ve adil biÃ§imde sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ±; KÄ±brÄ±s TÃ¼rklerinin KÄ±brÄ±s AdasÄ±'nÄ±n eÅŸit ortaÄŸÄ± olarak bÃ¶lgedeki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasÄ± ilkemizin esas olduÄŸunu bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadesini kullandÄ±.

'20 BÄ°N 312 PERSONEL Ä°HRAÃ‡ EDÄ°LDÄ°'

"FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016'dan bugÃ¼ne kadarÂ toplam 20 bin 312 personel ihraÃ§ edilmiÅŸ, 3 bin 798 personel hakkÄ±nda ise, adli ve idari sÃ¼reÃ§ devam etmektedir" diyen Aktop, "FETÃ– ile mÃ¼cadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, elde edilecek yeni bilgi, belge ve veriler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecektir" dedi. SalgÄ±nla mÃ¼cadelenin TSK'nÄ±n harekÃ¢t, tatbikat ve personel temini gibi tÃ¼m diÄŸer faaliyetlerine ara vermeden devam ettiÄŸini belirten Aktop, "MSB KOMMER (Kovid-19 ile MÃ¼cadele Merkezi) tarafÄ±ndan vakalarÄ±n bulaÅŸ yolu, tespit ÅŸekli, statÃ¼ daÄŸÄ±lÄ±mÄ± yanÄ±nda garnizonlardaki sivil vaka sayÄ±sÄ± gibi birÃ§ok etken anlÄ±k incelenerek, yayÄ±lÄ±m durumuna gÃ¶re noktasal ve dinamik tedbirler ivedilikle ve kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nmaktadÄ±r. AlÄ±nan tedbirlerle TSK diÄŸer dÃ¼nya ordularÄ± ile kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda vaka sayÄ±sÄ± en az olan ordulardan biridir. Etkin, caydÄ±rÄ±cÄ± ve saygÄ±n vasÄ±flarÄ± ile harekÃ¢ta hazÄ±r olan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri; Ã¼lkemizin savunma ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in; inanÃ§, sabÄ±r ve fedakÃ¢rlÄ±kla, kendisine tevdi edilen her tÃ¼rlÃ¼ gÃ¶revi baÅŸarma azim ve kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndadÄ±r" diye konuÅŸtu.