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30.10.2020 - 18:07 | | AA

MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.

MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

MSBden İzmirdeki depremle ilgili açıklama

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Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.
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