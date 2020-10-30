30.10.2020 - 18:07 | | AA
MSB'den İzmir'deki depremle ilgili açıklama
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntülerEge Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.