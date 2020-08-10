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10.08.2020 - 21:09 |

MSB'den Oruç Reis açıklaması: Tüm tedbirler alındı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” ifadelerini kullandı.

MSB'den Oruç Reis açıklaması: Tüm tedbirler alındı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan MTA ORUÇ REİS araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” paylaşımında bulundu.

MSBden Oruç Reis açıklaması: Tüm tedbirler alındı

MSBden Oruç Reis açıklaması: Tüm tedbirler alındı

MSBden Oruç Reis açıklaması: Tüm tedbirler alındı

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