07.04.2020 - 09:28 | | milliyet.com.tr
MSB'den son dakika açıklaması! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8, Fırat Kalkanı bölgesine de taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.