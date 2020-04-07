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07.04.2020 - 09:28 | | milliyet.com.tr

MSB'den son dakika açıklaması! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8, Fırat Kalkanı bölgesine de taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB'den son dakika açıklaması! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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