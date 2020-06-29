MSB'den son dakika celp ve sevk duyurusu! Tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin 1 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir.

Sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Temmuz 2020'de e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir."