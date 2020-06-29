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29.06.2020 - 17:06 |

MSB'den son dakika celp ve sevk duyurusu! Tarih belli oldu

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, askere alınacaklar için celp ve sevk tarihleriyle ilgili duyuru yaptı. Başvurular 1 Temmuz'a kadar devam edecek, sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Temmuz 2020'de açıklanacak. Yükümlüler başvurularını internet üzerinden veya en yakın askerlik şubesinden yapabilecek.

MSB'den son dakika celp ve sevk duyurusu! Tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk tarihleriyle ilgili açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin 1 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir.

Sınıflandırma ve seçim sonuçları 29 Temmuz 2020'de e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir."

MSBden son dakika celp ve sevk duyurusu Tarih belli oldu

Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklamasıSon dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Akar, 'Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor' dedi. Öte yandan Bakan Akar Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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