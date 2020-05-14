14.05.2020 - 12:33 | | milliyet.com.tr
MSB'den son dakika paylaşımı! İmha edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika paylaşımı geldi. Bakanlık, Kilis'in Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayının imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi.