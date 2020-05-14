MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB'den Van'daki alçak saldırıyla ilgili açıklama: Hesabı sorulacak
ABONE OL
14.05.2020 - 20:47 | | AA

MSB'den Van'daki alçak saldırıyla ilgili açıklama: Hesabı sorulacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik terör saldırısının karşılıksız kalmayacağını, hesabının sorulacağını bildirdi.

MSB'den Van'daki alçak saldırıyla ilgili açıklama: Hesabı sorulacak

Bakanlığın Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak." ifadelerine yer verildi.

 

Yardım bahanesiyle yaşlı kadının parasını çaldılarTokat'ta, belediyeden yardım amaçlı geldiklerini söyleyerek kandırdıkları E.Ç. (83) adlı kadının 2 bin lirasını çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün (tarihte) başlıyor? Bayramda sokağa çıkma yasağı (var mı) olacak mı, kaç gün?

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün (tarihte) başlıyor? Bayramda sokağa çıkma yasağı (var mı) olacak mı, kaç gün?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

Şırnak'ta terör örgütüne darbe devam ediyor

Şırnak'ta terör örgütüne darbe devam ediyor

Sıradaki Haber