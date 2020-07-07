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07.07.2020 - 10:52 |

MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavında adaylar ter döktüler. 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gözler MSÜ 2.seçim aşaması ve tercih sonuçlarına çevrildi. İşte MSÜ 2.seçim aşaması ve tercihleri ile ilgili detaylar...

MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları için meraklı bekleyiş geçtiğimiz günlerde son buldu ve ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar heyecanla MSÜ 2.seçim aşamasını ve tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Peki MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2.SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSÜ 2.seçim aşaması ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları ile de ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Belli olduğu zaman haberin içerisinde yer alacak.

İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285

Kıyma ve kırmızı et alırken bunlara mutlaka dikkat edinGıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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