MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman 2020? MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları için meraklı bekleyiş geçtiğimiz günlerde son buldu ve ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar heyecanla MSÜ 2.seçim aşamasını ve tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Peki MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2.SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSÜ 2.seçim aşaması ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları ile de ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Belli olduğu zaman haberin içerisinde yer alacak.

İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285