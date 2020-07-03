MSÜ (kadın-erkek) taban puanları 2020... MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman?

MSÜ sınav sonuçlarının 7 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyordu. Heyecanla beklenen MSÜ sınav sonuçları 2 Temmuz 2020 yani dün açıklandı. Adaylar MSÜ 2.seçim aşamasının yapılacağı tarihi merak ediyor. MSÜ taban puanları ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman? İşte MSÜ taban puanları...

MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

İşte geçmiş yıllardaki MSÜ taban puanları...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285

MSÜ 2.SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSÜ 2.seçim aşaması tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr açıklanacak. Detaylar belli olunca haberde yer alacak.