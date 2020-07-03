MSÜ (kadın-erkek) taban puanları 2020... MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman?
MSÜ 2020 sınav sonuçları dün açıklandı.Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte adaylar taban puanlarını ve MSÜ 2.seçim aşaması tarihini araştırmaya başladılar. İşte MSÜ taban puanları ve 2.seçim aşaması ile ilgili bilgiler...
MSÜ sınav sonuçlarının 7 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyordu. Heyecanla beklenen MSÜ sınav sonuçları 2 Temmuz 2020 yani dün açıklandı. Adaylar MSÜ 2.seçim aşamasının yapılacağı tarihi merak ediyor. MSÜ taban puanları ise araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki MSÜ 2.seçim aşaması ne zaman? İşte MSÜ taban puanları...
MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?
İşte geçmiş yıllardaki MSÜ taban puanları...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946
KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583
KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN
HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526
KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558
DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558
KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285
MSÜ 2.SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?
MSÜ 2.seçim aşaması tarihleri www.personeltemin.msb.gov.tr açıklanacak. Detaylar belli olunca haberde yer alacak.