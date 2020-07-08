MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak 2020? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABONE OL
08.07.2020 - 11:39 |

MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak 2020? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ mülakat tarihleri ve tercih sonuçları için heyecanlı arayış devam ediyor. 14 Haziran 2020 tarihinde MSÜ sınavı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde ise sınav sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte MSÜ mülakatları ve tercihleri ile ilgili detaylar...

MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak 2020? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MSÜ mülakatları beklenmeye başlandı. Adaylar mülakat tarihlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak 2020? İşte ayrıntılar...

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN 2020?

MSÜ mülakatları için henüz bir tarih verilmedi. MSÜ mülakat tarihleri duyurulduğu zaman haberde detaylar yer alacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

Sarıyer'de kaza! Bariyerlere çarparak takla attıSarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken minibüs içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kına gecesinde 2 kişiyi yaralayan zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Kına gecesinde 2 kişiyi yaralayan zanlı adli kontrol şartıyla serbest!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi maaşı 2020 ne kadar?

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi maaşı 2020 ne kadar?

Sıradaki Haber