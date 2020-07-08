08.07.2020 - 11:39 |
MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak 2020? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ mülakat tarihleri ve tercih sonuçları için heyecanlı arayış devam ediyor. 14 Haziran 2020 tarihinde MSÜ sınavı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde ise sınav sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte MSÜ mülakatları ve tercihleri ile ilgili detaylar...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MSÜ mülakatları beklenmeye başlandı. Adaylar mülakat tarihlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak 2020? İşte ayrıntılar...
MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN 2020?
MSÜ mülakatları için henüz bir tarih verilmedi. MSÜ mülakat tarihleri duyurulduğu zaman haberde detaylar yer alacak.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Heyecanla beklenen MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.