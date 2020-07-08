MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak 2020? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MSÜ mülakatları beklenmeye başlandı. Adaylar mülakat tarihlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. Peki MSÜ mülakatları ne zaman yapılacak 2020? İşte ayrıntılar...

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN 2020?

MSÜ mülakatları için henüz bir tarih verilmedi. MSÜ mülakat tarihleri duyurulduğu zaman haberde detaylar yer alacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyecanla beklenen MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.