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04.05.2020 - 16:13 |

MSÜ sınavı ne zaman 2020? İşte MSÜ sınav tarihi...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın yapılacağı tarih adaylar tarafından araştırılıyor. MSÜ sınav tarihi ile ilgili MSB açıklama yaptı. Peki MSÜ sınavı ne zaman 2020? İşte detaylar...

MSÜ sınavı ne zaman 2020? İşte MSÜ sınav tarihi...

Corona virüs nedeniyle birçok sınavın tarihi ertelendi. MSÜ sınavının tarihi değişti. Sınava girecek olan adaylar ise sınav tarihini araştırıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki MSÜ sınavı ne zaman 2020?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2020?

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Sokağa maskeyle çıkıp gezdi, polisi görünce kaçtıBursa’nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü.
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