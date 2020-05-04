MSÜ sınavı ne zaman 2020? İşte MSÜ sınav tarihi...

Corona virüs nedeniyle birçok sınavın tarihi ertelendi. MSÜ sınavının tarihi değişti. Sınava girecek olan adaylar ise sınav tarihini araştırıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Peki MSÜ sınavı ne zaman 2020?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2020?

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.