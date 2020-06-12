MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi çıkarma...

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Üniversite adayları hazırlıklarını sürdürürken sınavın tam tarihi ve saati öğrenilmeye çalışılıyor. Sınav giriş belgesi ise olmazsa olmazlardan biri...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15 tarihinde uygulanacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.