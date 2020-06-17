MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Ne zaman açıklanıyor?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran'da gerçekleşti. Soru ve cevaplar yayımlandı sıra geldi sonuçlara... ÖSYM'nin sonuç takvimini henüz bilmeyen adaylar 'MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye soruyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sonuçları ÖSYM'nin son geçtiği 2020 takvime göre 7 Temmuz 2020'de açıklanacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI (2020-MSÜ) TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıdan sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.