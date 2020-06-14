MSÜ soruları ve cevap anahtarı yayımlandı 2020! MSÜ taban puanları(kadın-erkek) nedir?

MSÜ sınavı bugün saat 10.15'de başladı ve 135 dakika süren sınav 12.30'da bitti. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandıktan sonra adayların gündeminde sınav soru ve cevapları yer alıyor. Aynı zamanda MSÜ taban puanları diğer bir araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte MSÜ kadın-erkek taban puanları ile sına soru ve cevaplarıyla ilgili ayrıntılar.

MSÜ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u açıklanmıştır.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

MSÜ taban puanları değişiklik gösteriyor.Geçmiş yıllardaki taban puanları şu şekilde yer almıştır:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.