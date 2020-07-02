MSÜ taban puanları 2020... MSÜ'ye kaç kişi girdi, kadın-erkek taban ve baraj puanı nedir?

MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını büyük heyecanla bekliyordu. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar MSÜ taban puanlarını ve sınava kaç kişinin girdiği ile ilgili detayları merakla araştırıyorlar. Peki MSÜ taban puanları nedir?

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin sayfasında şu duyuru yapıldı;

"14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Temmuz 2020 tarihinde saat 17.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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MSÜ TABAN PUANLARI NEDİR?

MSÜ taban puanları değişiklik gösteriyor. İşte geçmiş yıllardaki taban puanları...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sınavdan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2020-MSÜ) 81 ildeki 94 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini ve sınava 451 bin adayın gireceğini ifade etti.

2020 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI (2020-MSÜ) VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ KILAVUZUNDA ŞU DETAYLAR YER ALDI;

"DİKKAT: Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim

Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

1. Harp Okulları için;

a. 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar,

2020-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar).

b. 2020-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

2. Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2020-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir (2019-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2020-YKS

TYT oturumuna katılmayabilirler ancak, MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek

öğrenci alınacaktır."