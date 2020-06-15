MSÜ tercihleri nasıl yapılır, taban puanlar nedir? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının gerçekleştirilmesiyle beraber gözler tercihlere ve taban puanlara çevrildi. MSÜ sınavı soru ve cevapları adaylar tarafından araştırılıyor. İşte MSÜ taban puanları, tercihler ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili detaylar...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u açıklanmıştır.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-MSÜ Başvuru Kılavuzunda şu detaylar yer aldı;

ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 01 -26 Haziran 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına

çağrılmayacaklardır.).

TABAN PUANLARI NEDİR?

MSÜ taban puanları değişiklik gösteriyor.Geçmiş yıllardaki taban puanları şu şekilde yer almıştır:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 347,20946

KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:280,42583

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:280,42583

KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 273,17193

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR İÇİN

HAVA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:415,11526

KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan:382,35558

DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 382,35558

KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan:363,31285