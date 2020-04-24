Muaf Ne Demek? Tdk'ya Göre Muafiyet Ve Muaf Olmak Kelime Anlamı Nedir?

Muaf kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçeye yerleşmiş olarak kullanılan bu kelime Türk Dil Kurumu açısından ‘Ayrı tutulmuş, ayrıcalıklı olan’ şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda farklı anlamlar üzerinden de muaf kelimesi türetilmiş olarak değerlendirilir.

Muaf Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Muaf kelimesinin sözlük anlamı farklı ifadeler üzerinden tabir edilebilmektedir.

-Ayrıcalık tanınmış, ayrı tutulmuş ya da istisna,

- Bir kişiye sıfat bağlanmış ya da affedilmiş hali,

- Serbest ya da özgür,

Bu anlamları üzerinden Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle herhangi bir durum itibariyle kişiye ayrıcalık tanınması ve ayrı tutulması anlamıyla daha fazla kullanılır. Bu bağlamda türeme yoluyla elde edilen muafiyet kelimesi ise ‘Kişinin kendisine uygulanmama, herhangi bir yükümlülükten bağışık tutulma ya da bağışıklık’ şeklinde tabir edilmektedir. Muaf olmak da aynı şekilde bir durum ya da olgudan ayrı tutulmak ve ayrıcalık tanınmak olarak nitelenir.