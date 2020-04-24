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24.04.2020 - 18:14 |

Muaf Ne Demek? Tdk'ya Göre Muafiyet Ve Muaf Olmak Kelime Anlamı Nedir?

Türkçe içerisinde en yaygın ve sık kullanılan kelimeler arasında muaf gelmektedir. Hem gündelik yaşamda hem de farklı kurum ve sektör açısından amaca uygun şekilde değerlendirilebilmektedir. Peki, muaf ne demek? TDK'ya göre muafiyet ve muaf olmak kelime anlamı nedir? İşte detaylar.

Muaf Ne Demek? Tdk'ya Göre Muafiyet Ve Muaf Olmak Kelime Anlamı Nedir?

Muaf kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçeye yerleşmiş olarak kullanılan bu kelime Türk Dil Kurumu açısından ‘Ayrı tutulmuş, ayrıcalıklı olan’ şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda farklı anlamlar üzerinden de muaf kelimesi türetilmiş olarak değerlendirilir.

Muaf Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Muaf kelimesinin sözlük anlamı farklı ifadeler üzerinden tabir edilebilmektedir.

 -Ayrıcalık tanınmış, ayrı tutulmuş ya da istisna,

 - Bir kişiye sıfat bağlanmış ya da affedilmiş hali,

 - Serbest ya da özgür,

Bu anlamları üzerinden Türkçede sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle herhangi bir durum itibariyle kişiye ayrıcalık tanınması ve ayrı tutulması anlamıyla daha fazla kullanılır. Bu bağlamda türeme yoluyla elde edilen muafiyet kelimesi ise ‘Kişinin kendisine uygulanmama, herhangi bir yükümlülükten bağışık tutulma ya da bağışıklık’ şeklinde tabir edilmektedir. Muaf olmak da aynı şekilde bir durum ya da olgudan ayrı tutulmak ve ayrıcalık tanınmak olarak nitelenir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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