Mucize Doktor 20. bölüm fragmanında salgın telaşı! Ali Vefa ve Ferman arasında duygusal anlar

Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor 20. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde bu hafta Berhayat Hastanesinde salgın alarmı veriliyor. Yurt dışından gelen bir hastanın kısa süre içerisinde hayatını kaybetmesi ile başlayan olaylar bir anda artmaya başlayınca Berhayat Hastanesi acil servisi karantina altına alınır. Karantina altına alınan acil serviste Nazlı, Ali ve Ferman vardır. Arkadaşları içeride yaşananları anbean takip etse de beklenmedik bir gelişme yaşanır ve virüs Ferman Hoca'ya da bulaşır. Virüsün kendisine bulaştığını anlayan Ferman, kendisini bir odaya kilitler. Ali ve Ferman arasında bu dakikalarda duygusal anlar yaşanır.

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM 2. FRAGMANI