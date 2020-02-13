Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Naz, Ali'ye karşı bir şeyler hissettiğini itiraf ediyor

Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisi 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Ferman'ın virüs tehdidinden kurtulması hastanede herkesin büyük bir sevinç yaşamasına neden olmuş en çok sevinen ise Beliz ve Ali olmuştur. Yoğun bakımdan servise alınan Ferman'a içini döken Ali, Nazlı'ya karşı bir şeyler hissettiğini ve nasıl davranması gerektiğini sorar. Ferman, Nazlı adını duyunca kısa süreli bir şok yaşar. Ferman'ın verdiği taktikleri uygulamaya başlayan Ali'nin tavırları fazlasıyla hissedilir. Nazlı bu duruma daha fazla dayanamayıp Ali'ye karşı boş olmadığını itiraf eder.

MUCİZE DOKTOR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI