13.02.2020 - 11:37 |
Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Naz, Ali'ye karşı bir şeyler hissettiğini itiraf ediyor
Fox TV ekranında yayınlanan Mucize Doktor dizisi 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde bu hafta Ferman virüsten kurtulmayı başarmıştır. Ali flört sanatına dair Ferman'dan dersler alırken aşık olduğu kızın ismini Ferman'a açıklar! Ferman duyduğu isim karşısında kısa süreli şok yaşarken Nazlı, Ali'ye karşı boş olmadığını itiraf edecektir. Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Fox TV'de...
Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisi 22. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Ferman'ın virüs tehdidinden kurtulması hastanede herkesin büyük bir sevinç yaşamasına neden olmuş en çok sevinen ise Beliz ve Ali olmuştur. Yoğun bakımdan servise alınan Ferman'a içini döken Ali, Nazlı'ya karşı bir şeyler hissettiğini ve nasıl davranması gerektiğini sorar. Ferman, Nazlı adını duyunca kısa süreli bir şok yaşar. Ferman'ın verdiği taktikleri uygulamaya başlayan Ali'nin tavırları fazlasıyla hissedilir. Nazlı bu duruma daha fazla dayanamayıp Ali'ye karşı boş olmadığını itiraf eder.
MUCİZE DOKTOR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI