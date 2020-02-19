Mucize Doktor 23. yeni bölüm fragmanları yayında! Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

Mucize Doktor dizisi 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinde Ferman'a Beliz tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü hastanede kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olur. Ferman'ın hastaneden çıkacağı anda karşısına çıkan Ali onu partiye götürebilecek tek isimdir ve bu konuda da başarılı olur. Öte yandan Nazlı ve Ferman arasında ilişkilerini nasıl yürüteceklerine dair sıkıntılar yaşanırken kemoterapi bölümünde tedavi gören iki gencin aşk hikayesi ikiliye yol haritası olacaktır.

MUCİZE DOKTOR NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Dizide kullanılan 'Berhayat Hastanesi' diziye uyarlanmış olup, hastanenin gerçek adı farklıdır.

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesidir

MUCİZE DOKTOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI