Mucize Doktor 28.bölüm fragmanı yayında! Ali'nin babası ölecek mi? Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman?
Senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın kaleme aldığı Mucize Doktor'un yönetmenliğini ise Yusuf Pirhasan üstleniyor. Her perşembe izleyicilerle buluşan Mucize Doktor bu hafta 28.bölümü ile ekranlara gelecek. Son bölümde Nazlı, Damla ile çalışmaya başladı. İzleyicilerin merakla beklediği Mucize Doktor'un 28.bölüm fragmanları yayınlandı.
Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Mucize Doktor, FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Heyecanla beklenen Mucize Doktor'un 28.bölüm fragmanı izleyicileri meraklandırdı. Fragmanda Ali'nin babasının hastalığı dikkat çekiyor. Ali'nin babasına ne olacağı merak ediliyor. Mucize Doktor bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır.
ALİ'NİN BABASI ÖLECEK Mİ?
FOX TV ekranlarında perşembe akşamı izleyicilerle buluşan Mucize Doktor'un 28.bölümde Ali'nin babasının hasta olduğu görülüyor.
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI
Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Hazal Türesan
Özge Özder
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Korhan Herduran
Reha Özcan