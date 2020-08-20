Mucize Doktor yeni sezon fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Sezon finali yapmadan önce her Perşembe akşamı ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm yayın tarihi belirlendi mi? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra izleyeciler, dizinin ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için arayışe geçti. İşte Mucize Doktor 29. bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mucize Doktor dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz duyurulmadı. Dizinin yayın tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

Taner Ölmez (Ali)

Onur Tuna (Ferman)

Sinem Ünsal (Nazlı)

Hazal Türesan (Beliz)

Özge Özder (Kıvılcım)

Murat Aygen (Tanju)

Fırat Altunmeşe (Demir)

Hayal Köseoğlu (Açelya)

Bihter Dinçer (Selvi)

Korhan Herduran (Güneş)

Reha Özcan (Adil)

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…

Önyargılar kırılabilir mi?

Hayaller gerçek olabilir mi?