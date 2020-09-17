Mucize Doktor yeni sezon hangi gün? Mucize Doktor oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor?

Geçtiğimiz sezon her hafta Perşembe günleri yayınlanan Mucize Doktor yeni sezonda da Perşembe günleri ekrana gelecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla ilk sezonda izleyicileri ekrana kilitleyen Mucize Doktor hakkında merak edilenler...

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN?

Mucize Doktor dizisi Perşembe günleri ekrana gelmeye devam edecek.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

DOKTOR ALİ VEFA (TANER ÖLMEZ)

FERMAN ERYİĞİT (ONUR TUNA)

NAZLI GÜLENGÜL (SİNEM ÜNSAL)

BELİZ BOYSAL (HAZAL TÜRESAN)

KIVILCIM (ÖZGE ÖZDER)

TANJU KORMAN (MURAT AYGEN)

DEMİR (FIRAT ALTUNMEŞE)

AÇELYA (HAYAL KÖSEOĞLU)

SELVİ (BİHTER DİNÇEL)

GÜNEŞ (KORHAN HERDURAN)

DAMLA (MERVE DİZDAR)

ADİL ERİNÇ ( VE REHA ÖZCAN)

Doktor Ali Vefa Taner Ölmez

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide kullanılan 'Berhayat Hastanesi' diziye uyarlanmış olup, hastanenin gerçek adı farklıdır.

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesidir.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Berhayat Hastanesi’nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı’yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım’la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner…

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar.Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar.

Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.