10.09.2020 - 10:31 |
Mucize Doktor yeni sezon ne zaman başlıyor? Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı!
FOX TV'de yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan Mucize Doktor dizisinin yeni sezon fragmanları ve yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Peki Mucize Doktor yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Mucize Doktor yeni sezon ne zaman başlıyor?
Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Mucize Doktor dizisi yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yayın tarihini de duyuran Mucize Doktor, izleyicisini meraklandırdı. Peki Mucize Doktor ne zaman başlıyor? Mucize Doktor yeni sezonda neler olacak? İşte detaylar...
MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mucize Doktor dizisinin yeni sezon bölümleri 17 Eylül 2020 Perşembe günü yayınlanmaya başlayacak.
MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI
Doktor Ali Vefa Taner Ölmez
Ferman Eryiğit Onur Tuna
Nazlı Gülengül Sinem Ünsal
Beliz Boysal Hazal Türesan
Kıvılcım Özge Özder
Tanju Korman Murat Aygen
Demir Fırat Altunmeşe
Açelya Hayal Köseoğlu
Selvi Bihter Dinçel
Güneş Korhan Herduran
Adil Erinç ve Reha Özcan
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