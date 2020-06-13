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13.06.2020 - 22:56 | | AA

Mucize kurtuluş! Köprü üzerindeki korkuluklara takılarak durdu

Antalya’nın Serik ilçesinde takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Mucize kurtuluş! Köprü üzerindeki korkuluklara takılarak durdu

Hüseyin Göral (50) yönetimindeki 07 JE 699 plakalı minibüs, Taşağıl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Minibüs, köprü üzerindeki korkuluklara takılarak durdu.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarttı.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mucize kurtuluş Köprü üzerindeki korkuluklara takılarak durdu

 

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