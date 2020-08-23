23.08.2020 - 11:26 | | İHA
Müdür korona virüse yakalandı PTT Şubesi dezenfekte edildi
Eskişehir Günyüzü ilçesinde bulunan PTT şube müdürünün korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından şube dezenfekte edilip bir süreliğine kapatıldı.
Günyüzü ilçesindeki PTT şubesi, şube müdüründe korona virüs çıkmasından dolayı bir süreliğine kapatılmıştı. Olayın ardından ilçe sakinlerinin daha fazla mağdur olmaması için belediye ekiplerince bina dezenfekte edildi.
Diğer yandan, Pazartesi günü itibarıyla PTT Eskişehir İl Müdürlüğünden gelen ekip tarafından şube hizmete açılacak.
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