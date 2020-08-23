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23.08.2020 - 11:26 | | İHA

Müdür korona virüse yakalandı PTT Şubesi dezenfekte edildi

Eskişehir Günyüzü ilçesinde bulunan PTT şube müdürünün korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından şube  dezenfekte edilip bir süreliğine kapatıldı.

Müdür korona virüse yakalandı PTT Şubesi dezenfekte edildi

Günyüzü ilçesindeki PTT şubesi, şube müdüründe korona virüs çıkmasından dolayı bir süreliğine kapatılmıştı. Olayın ardından ilçe sakinlerinin daha fazla mağdur olmaması için belediye ekiplerince bina dezenfekte edildi.

Diğer yandan, Pazartesi günü itibarıyla PTT Eskişehir İl Müdürlüğünden gelen ekip tarafından şube hizmete açılacak.

 

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