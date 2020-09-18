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18.09.2020 - 16:29 | | DHA

Müftülük çalışanı koronaya yakalandı! 5 personel karantinaya alındı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde müftülük çalışanına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kurum çalışanı 5 personel evlerinde karantinaya alındı.

Müftülük çalışanı koronaya yakalandı! 5 personel karantinaya alındı

Hisarcık İlçe Müftülüğü'nde görevli bir personele görülen belirtiler üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun ardından görevli personel tedavi altına alındı.

Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan filyasyon çalışmasının ardından temaslı olabileceği değerlendirilen 5 personelde evlerinde 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Filyasyon çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

 

 

Taha Akyol'u 43 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheliler adliyede!Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.
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