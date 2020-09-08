Müge Anlı Aleyna Çakır olayı son dakika! Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü...

Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü araştırıyor. 8 Eylül'de yayınlanan bölüme çok sayıda kişi bağlandı ve Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümit U. ile ilgili detayları paylaştılar. İşte Aleyna Çakır olayı ile ilgili detaylar...

ALEYNA ÇAKIR'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

'Aleyna Çakır' ismini kullanan Sema Esen, geçen çarşamba günü Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinde, erkek arkadaşı Ümit U. tarafından bornoz kuşağı ile tavana asılı halde bulundu. Ümit U.'nun haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemeden sonra Esen'in cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda, Sema Esen'in bornoz kuşağı ile kendini asarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Ümit U. da polisteki sorgusunda, Sema'nın bir gün önce kendisine, "Benim yanımda annem yok, babam yok, eve geldiğinde beni bu halde bulamayacaksın" şeklinde mesaj attığını, intihar edeceğini düşünmediğini, sabah evine gittiğinde asılı halde gördüğünü söyledi.

1 AY UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ UYGULANMIŞ

Öte yandan olayın ardından Sema Esen'in, erkek arkadaşı Ümit U. tarafından dövülerek bayıltıldığına ilişkin video, sosyal medyada paylaşıldı. Ümit U.'nun, yerde baygın haldeki Sema Esen'i kaydettiği anlara ilişkin video, sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu videonun geçen 17 Nisan'da çekildiği ortaya çıktı. Ümit U. hakkında, Sema Esen'e yönelik şiddet eylemi nedeniyle 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' suçlarından gözaltına alınarak, işlem yapıldığı öğrenildi. Ümit U.'ya, 6284 sayılı kanun kapsamında 1 ay koruma altına alınan Sema Esen'in yanına aynı süre içinde tehdit ve hakarette bulunmama, konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbiri uygulandığı belirtildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. 3 Haziran 2020 tarihinde Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şansın ölümüyle ilgili olarak bazı sosyal medya hesapları üzerinden olayın 'intihar' değil 'cinayet' olduğu yönünde yapılan paylaşımlar nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darbedildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek, Ümit Uygun ve E.Ö.'den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar, adli mercilerce serbest bırakılmıştır" denildi.

03 Haziran 2020 günü söz konusu intiharla ilgili gelen ihbar üzerine olay yerine intikal edildiğine vurgu yapılarak, "Olay yeri ile ilgili tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Maktul adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere gönderilmiş, olayla ilgili Ümit Uygun ve B.G. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.