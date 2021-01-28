Arzu Aygün'ü kim öldürdü? Müge Anlı'da aranan Arzu Aygün'ün cansız bedenine ulaşıldı, katil cinayeti itiraf etti

Arzu Aygün'ün cansız bedenine ulaşıldı. Müge Anlı'da aranan 35 yaşındaki kadın 17 Aralık'ta ortadan kaybolmuştu. Ailesi 24 Aralık'ta polise başvurmuş ve kızı Arzu Aygün'ün kayıp olduğunu ifade etmişti. Son olarak ailesi tarafından Müge Anlı'ya katılan Arzu Aygün'ün anne babası programda kızları Arzu Aygün'ün ölü veya diri olarak kendi akrabaları da olan Arzu Aygün ile uzun süredir ilişkileri olduğu bilinen Muharrem Çoşkun'dan şüphelendiklerini söylemişlerdi.

ARZU AYGÜN'ÜN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tüm bunların yanı sıra 17 Aralık'tan bu yana kayıp olan Arzu Aygün'ün telefonundan kızına kendisini rahat bırakması yönünde mesajlar atan kişinin sevgilisi Muharrem Çoşkun olduğu Müge Anlı'da ortaya çıkması beklenmişti. Canlı yayına katıldığı gün Arzu Aygün'ün telefonunu 11 gün boyunca sakladığınıda dile getirmişti.

Olayla ilgili kayıp kadının akrabası, aynı zamanda sevgilisi olduğu öne sürülen Muhterem Cokşkun gözaltına alındı. Coşkun'un itirafı ardından Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Viyana'da doğup büyüyen Arzu Aygün, 35 yaşındaydı. 2 çocuk annesi olan genç kadın, yedi sene önce Avusturya'dan Samsun'a gelmişti. ''Kızım, ölü ya da diri Muharrem Bey'in yanında'' diyen ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

MUHARREM ÇOŞKUN İTİRAF ETTİ!

Müge Anlı'nın dünkü canlı yayının ardından gözaltına alınan Muharrem Çoşkun, ifadesinde Arzu Aygün'ü öldürdüğü kısa süre içerisinde itiraf etti. Kan donduran olayın ardından Muharrem Çoşkun ifadesinin ardından yer gösterme yöntemi ile Arzu Aygün'ün cesedini bıraktığı yeri gösterdi. Genç kadının cansız bedeni ormanlık alanda çuvalın içinde çürümüş halde bulundu