Müge Anlı'da şok itiraf

Müge Anlı, Antalya’da 6 Eylül’de kaybolan ve kaybolduktan 13 gün sonra öldürülmüş olarak bulunan Duygu Çelikten’in akıbetinin peşine düşmüştü. Anlı’nın konuğu olan 30 yaşındaki genç kadının annesi L.Ç., “Kızımı, sevgilisi Veli Ünder öldürdü” iddiasında bulunmuştu.

Üstelik ailesinin söylediğine göre, V.Ü. de kayıptı ve eşi öldürüldüğünden endişe ediyordu. Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında sıcak gelişmeyi; “V. Ü., dün gece Antalya’da saklandığı evde yakalandı” diyerek duyurdu.

Öldürüldüğü düşünülen evli ve iki çocuk babası V.Ü., sevgilisi Duygu Çelikten’i öldürdüğünü itiraf etti.

ORMANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadından 13 gün haber alamayan aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kızlarını aramaya başladı. Bir umut kızından güzel haber bekleyen acılı anne, geçtiğimiz hafta kızının ormanda feci şekilde ölü bulunduğunu öğrendi.

MÜGE'YE SARILIP AĞIT YAKTI

Kızının katil zanlısının bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı aile bugün bekledikleri haberi aldı. Duygu Çelikten ile ortadan kaybolan Veli Ünder, dün ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Ünder, cinayeti de itiraf etti. Müge Anlı ise bugün yayınlanan programında aileye haberi verdi. Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen anne, Anlı'ya sarılarak dakikalarca ağıt yaktı.