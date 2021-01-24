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24.01.2021 - 14:32 | | DHA

Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etmişti! Alime tutuklandı

Mersin’in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden eşi Alime Toprak tutuklandı.

Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etmişti! Alime tutuklandı
Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etmişti! Alime adliyede
Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etmişti! Alime adliyede
Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programında cinayeti itiraf etmişti! Alime adliyede
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Anamur ilçesinde bir süre önce muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak’ın yerde yattığını, ses vermediğini, kafasının kanadığını görünce kendisinin o sırada bayıldığını belirtti. Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti.

Toprak, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından dün Anamur Adliyesine sevk edildi. Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak’ın Cumhuriyet Savcısı'na da itirafını tekrarladı. Alime Toprak’ın, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dediği öğrenildi. Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya için gizlilik kararı alındığı kaydedildi. 

Ali Toprak’ın eniştesi Durmuş Can, “6 aydır bir cani ile iç içe berabermişiz. Anamur emniyetine, cinayeti ortaya çıkaranlara teşekkür ediyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyoruz” dedi.

 

 

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
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