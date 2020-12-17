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17.12.2020 - 23:29 | | AA

Muğla'da 97 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda 97 düzensiz göçmen yakalandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir grup insan görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ormanlık alanda yapılan aramada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran ve Irak uyruklu 97 göçmen yakalandı.

Organizatör oldukları iddiasıyla biri Irak uyruklu 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Yabancı uyrukluların işlemlerinin adından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılarGaziantep'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulandı.
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