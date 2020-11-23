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23.11.2020 - 17:01 | | DHA

Muğla'da alevler, 1 dönüm zeytinliği küle çevirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, zeytinlikte yangın çıktı. İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile 1 saatte söndürülen yangında, 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Muğla'da alevler, 1 dönüm zeytinliği küle çevirdi

Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda bugün saat 15.20 sıralarında yangını çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere karadan 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ile müdahale edildi. Alevler 1 saatte yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. İlk belirlemelere göre 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
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