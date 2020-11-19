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19.11.2020 - 15:22 | | AA

Muğla'da 'Güvenlik ve Asayiş Toplantısı' yapıldı

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla'da 'Güvenlik ve Asayiş Toplantısı' yapıldı

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, güvenlik hizmetlerinin yanı sıra yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri tarafından, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına İl genelinde alınan tedbirler ele alındı.

Toplantıda ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların ve işletmelerin kurallara en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla il genelinde yürütülen denetimlerin titizlikle devam etmesi kararlaştırıldı.

Vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak, güvenli ve huzurlu bir ortam içerisinde hayatlarını sürdürmeleri için en iyi şekilde kamu hizmeti sunmaya çalıştıklarını belirten Vali Orhan Tavlı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşlara sunulacak hizmetlerin en üst seviyede gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Toplantıya Vali Tavlı'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Binbaşı Utku Meral katıldı.

 

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