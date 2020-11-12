Muğla'da vahşet! Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Volkan Erdem ise, aynı tabanca ile bu kez kendisini vurarak intihar etti. Sevgililere ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, girdikleri evde cansız bedenler ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Volkan Erdem ile Hafize Günakın'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na Morgu'na kaldırıldı.

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; astsubay Volkan Erdem ve Hafize Günakın, 3 ay önce tanıştı ve 1 ay önce de aynı evde yaşamaya başladı. Erdem ve Günakın arasında son günlerde kıskançlık yüzünden olduğu öne sürülen tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Günakın ayrılmak istedi. Ayrılmak istemeyen Erdem, Günakın'ı önce göğsünden bıçakladı, sonra da başından silahla tek el ateş ederek öldürdü. Erdem aynı silahla intihar etti.

Hafize Günakın'ın eşinden ayrı yaşadığı, boşanma davasının ise devam ettiği öğrenildi.