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29.11.2020 - 15:24 | | AA

Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde güneşli hava yoğunluğu!

Muğla'nın turistik ilçeleri Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da etkili olan güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Muğla'nın turistik ilçelerinde sahillerde güneşli hava yoğunluğu!

 

Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Fethiye'de, tatilciler Belcekız Plajı'nda denize girdi, bazıları güneşlendi ve sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları ise ilçe merkezindeki sahil bandında bulunan yeşil alanlarda güneşin tadını çıkardı.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçarak Ölüdeniz'in  eşsiz manzarasını havadan izleme fırsatı buldu.

Marmaris'te de güneşli havayı fırsat bilenler, sahillerde yürüyüş  yapmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları da sahilde  aileleriyle güzel havanın keyfini yaşadı. Uzunyalı ve İçmeler sahilleriyle  Marmaris Belediye Halk Plajı'nda birçok kişi balık tutmaya çalıştı, sahil boyunca  bisiklete binip yürüyüş yapanlar ve banklarda oturup güneşlenenler olduğu  görüldü.

Meydanlar, kentin işlek caddeleri ve sahil bölgelerinde polis ve  zabıta ekipleri sık sık kontroller yaparak maske kullanımı ve sosyal mesafe  kuralı uyarısı yaptı.

Bodrum'da ise güneşli havayı değerlendirmek isteyenler Gümbet,  Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar denize girdi ve güneşlendi, bazıları ise sahilde  yürüyüş yaptı, oltayla balık avladı.

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