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21.09.2020 - 12:35 | | DHA

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son 24 saat içerisinde olumsuz bir şey yaşanmadığı, klinik seyrinde düzelme görüldüğü duyuruldu.

Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuçları ise negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle entübe halde yoğun bakımda tedaviye alındı. Her geçen gün sağlık durumu iyiye gittiği Başkan Böcek'in sağlık durumunda, son 24 saat içerisinde olumsuz bir şey yaşanmadığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir."

 

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