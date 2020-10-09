Muhittin Böcek'in son durumu! Bakan Koca açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de durumu hakkında bilgi veren Bakan Koca, “Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce özel bir hastanede takipte idi. Akdeniz Üniversitesi’nde takibinin uygun olacağın düşünerek naklini yapmıştık. Rektörümüz ve bizim arkadaşlarımız takip ediyor. Genel durumu takibi devam ediyor. Durumunun birkaç güne göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en yakın zamanda şifa bulur.” diye konuştu.