MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Muhittin Böcek'in son durumu! Bakan Koca açıkladı
ABONE OL
09.10.2020 - 19:14 |

Muhittin Böcek'in son durumu! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü. Bakan Koca daha sonra canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili de açıklama yapan Koca, "Durumu son birkaç güne daha iyi. Ancak kritik durumunun ciddiyetini sürdüğünü söylemek istiyorum. ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek'in son durumu! Bakan Koca açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de durumu hakkında bilgi veren Bakan Koca, “Öncelikle kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi daha önce özel bir hastanede takipte idi. Akdeniz Üniversitesi’nde takibinin uygun olacağın düşünerek naklini yapmıştık. Rektörümüz ve bizim arkadaşlarımız takip ediyor. Genel durumu takibi devam ediyor. Durumunun birkaç güne göre iyi olduğunu ancak genel durumunun ciddiyetini sürdürdüğünü söylemek istiyorum. Umarım en yakın zamanda şifa bulur.” diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika! Bakan Koca 'yerli aşı' için sıcak gelişmeyi duyurdu
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Başkan Böcek'in akciğerini toparlamaya çalışıyoruz'

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

İstismardan gözaltındaki anne ve sevgilisinden iğrenç savunma!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Son dakika... Akılalmaz tuzak! Youtube'a yükleyip yorum yazandan 2500 TL istedi...

Sıradaki Haber