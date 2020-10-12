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12.10.2020 - 17:31 |

Muhittin Böcek'in son durumuyla ilgili açıklama

Gelen son dakika haberine göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 7 Eylül'den bu yana corona virüs tedavisi görüyor. Böcek'in uyandırıldığı yönünde bazı iddialarla ilgili hastane yönetimi açıklama yaptı.

Muhittin Böcek'in son durumuyla ilgili açıklama

Corona virüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Akdeniz Üniversitesi'ndeki tedavisine devam ediliyor.

Hastane yetkilileri ve doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Böcek'in sağlık durumunun geçen haftaya göre daha iyi olduğu ancak uyandırılmasının şu evrede söz konusu olmadığı belirtildi.

Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmış, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutulmuştu.

ASTIM VE AKCİĞERDE YIRTILMA

Astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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